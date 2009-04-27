Derek Jeter ShareTweetPinEmail ShareTweetPinEmail Juan Soliz / PacificCoastNews.com New York Yankees star Derek Jeter and his girlfriend, actress Minka Kelly, watch James Blake USA being beaten by Novak Djokovic SRB in 3 sets. ShareTweetPinEmail Up NextRIP Juan Soliz / PacificCoastNews.com ShareTweetPinEmail Wonderwall.com Editors 9:32pm PDT, Apr 27, 2009 New York Yankees star Derek Jeter and his girlfriend, actress Minka Kelly, watch James Blake USA being beaten by Novak Djokovic SRB in 3 sets. Spotlight ShareTweetPinEmail