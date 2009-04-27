Derek Jeter

Juan Soliz / PacificCoastNews.com

New York Yankees star Derek Jeter and his girlfriend, actress Minka Kelly, watch James Blake USA being beaten by Novak Djokovic SRB in 3 sets.

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Juan Soliz / PacificCoastNews.com

New York Yankees star Derek Jeter and his girlfriend, actress Minka Kelly, watch James Blake USA being beaten by Novak Djokovic SRB in 3 sets.

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